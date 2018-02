LIVE: Vilhena bezorgt Feyenoord belangrijke treffer

Nonchalant Ajax maakt PSV totaal niet nerveus

14:27 Ajax kreeg er drie punten voor, maar daarmee was het meeste wel gezegd. De Amsterdammers wonnen met 2-1 van FC Twente zonder indruk te maken. Het was eerder aan de zwakke tegenstander te danken dat Ajax niet nu al definitief is afgehaakt in de titelrace met PSV. De achterstand op de Eindhovenaren blijft zeven punten. Het zicht op de schaal wordt daarmee elke week troebeler.