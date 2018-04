LIVE: Haps redt Feyenoord na schot Rienstra

Willem II haalde 10 punten in zijn 5 wedstrijden onder Reinier Robbemond. Geen trainer pakte meer punten in zijn eerste 5 eredivisieduels als Willem II-trainer (alles omgerekend naar 3 punten voor winst). Het record voor meeste punten na 6 eredivisieduels staat op 11, door Mark Wotte in augustus-september 2002.