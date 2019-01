LIVE | Hattrick-held Serrarens schiet De Graafschap in veilige haven tegen Fortuna

Feyenoord twee maanden zonder geblesseer­de doelman Bijlow

15:25 Justin Bijlow komt voorlopig niet in actie voor Feyenoord. De doelman viel gisteren in de door zijn ploeg met 3-1 verloren uitwedstrijd tegen PEC Zwolle na een uur spelen uit met een blessure. Feyenoord meldt dat Bijlow een breuk heeft in zijn linkervoet en daardoor naar verwachting twee maanden is uitgeschakeld.