LIVE | Heerenveen en Vitesse wachten af in tamme openingsfase

Emotionele Eag­les-selectie op bezoek bij Michaelis: 'Aangrij­pen­de en zware dagen, maar hoofden moeten leeg nu'

4 februari In een aangrijpende week moet Go Ahead Eagles de rijen sportief weer zien te sluiten. De Deventer selectie ging woensdag op bezoek bij Mitchel Michaelis, hun ploeggenoot die eerder in de week zo zwaar getroffen werd door het verlies van zijn zoontje. Het emotioneel aangeslagen GA Eagles maakt zich nu op voor de uitbeurt bij FC Eindhoven (vrijdag, 18.45 uur).