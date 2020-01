LIVE | Heerenveen en Willem II gaan verlenging in

Spakenburg-spe­ler Van den Houten vergeet voetbal­schoe­nen voor Ajax-uit

20:45 Het was even twijfelachtig of Thomas van den Houten met Spakenburg tegen Ajax zou kunnen spelen. Bij aankomst in de Johan Cruijff Arena bleek de speler zijn voetbalschoenen te zijn vergeten. ,,Heeft iemand een paar voetbalschoenen te leen", twitterde de club uit de tweede divisie.