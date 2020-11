LIVE | Heerenveen gaat de rust in met riante voorsprong door dramatisch verdedigen Sparta

Droomde­buut voor stralend Ajax-pareltje Brobbey: ‘Dit is nog maar het begin’

31 oktober Het was een schitterende avond voor Brian Brobbey. De achttienjarige spits scoorde als invaller bij zijn debuut in Ajax 1, waarmee hij bijdroeg aan de 5-2 overwinning van zijn club op Fortuna Sittard. Het talent was na afloop dan ook verguld.