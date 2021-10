LIVE | Heerenveen komt goed weg bij AFC, fijne opsteker voor Sparta en drie verlengingen

TOTO KNVB BekerDe strijd om de TOTO KNVB Beker gaat vanavond door met de volgende duels in de eerste ronde. Volg in dit liveblog de tussenstanden, verrassingen en de meest opmerkelijke hoogtepunten. Bekijk hier het volledige programma voor deze week.

Heerenveen is ontsnapt aan een vroege uitschakeling in de beker. De nummer negen van de eredivisie keek bij AFC in Amsterdam lang tegen een achterstand aan. In de slotfase kwam het toch nog goed voor de bezoekers: 1-2.



Dalian Maatsen maakte na ruim een kwartier het doelpunt voor de nummer twee van de Tweede Divisie. Henk Veerman, terug in de basisploeg na een goed gesprek met coach Johnny Jansen, zorgde in de 76ste minuut voor de gelijkmaker. Kort daarna voorkwam Filip Stevanovic een verlenging.

Voor Heerenveen dreigde in Amsterdam even de derde nederlaag op rij. Eerder verloor de Friese ploeg in de Eredivisie van Ajax (0-2) en FC Utrecht (2-1).

NEC won met 0-3 bij Capelle. Voor de Nijmeegse club kwamen Elayis Tavsan (twee) en Ole Romeny tot scoren tegen de nummer drie van de hoofdklasse.

Fortuna Sittard versloeg TOP Oss met 3-0. George Cox (twee) en Mats Seuntjens brachten de treffers op hun naam.

Go Ahead Eagles zegevierde met 0-2 bij Almere City FC, de ploeg van Gertjan Verbeek die negentiende staat in de Keuken Kampioen Divisie. Luuk Brouwers benutte na een kwartier een strafschop, Inigo Cordoba besliste het duel in de 70ste minuut.

Sparta Rotterdam was in Veenendaal met 0-3 te sterk voor GVVV. Mario Engels en Vito van Crooy scoorden voor de gasten uit Rotterdam in de 59ste en 88ste minuut. Excelsior, de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, won met 0-3 bij IJsselmeervogels.

Woensdag

Afgelopen

• OSS ‘20 - FC Twente 0-1

• Westlandia - Excelsior Maassluis 2-5

• Almere City FC - Go Ahead Eagles 0-2

• Capelle - NEC 0-3

• IJsselmeervogels - Excelsior 0-3

• AFC - Heerenveen 1-2

• GVVV - Sparta Rotterdam 0-2

• Fortuna Sittard - TOP Oss 3-0

• Achilles Veen - GVV Unitas 4-0

• Staphorst - Gemert 0-3

Verlenging

• 20.00 uur: Harkemase Boys - DOVO 1-1

• 20.00 uur: ADO ‘20 - Barendrecht 2-2

• 20.00 uur: De Treffers - Rijnsburgse Boys 1-1

• 21.00 uur: FC Groningen - Helmond Sport 3-0

