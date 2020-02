LIVE | Heerenveen komt goed weg na prima kans Kökçü

wedstrijdverslag FC Utrecht blaast het be­kersprook­je van GA Eagles uit

21:43 Aan de meeste sprookjes komt ooit een einde en in het voetbal is dat vaak niet anders. Voor Go Ahead Eagles eindigde de bekerdroom donderdagavond in de kwartfinale in een nat Deventer tegen eredivisionist FC Utrecht. Het verschil in kwaliteit kwam duidelijk tot uitdrukking in de score: 1-4.