LIVE | Heerenveen leidt tegen RKC dankzij vroege goal Henk Veerman

Samenvatting Berghuis na minimale zege op PEC: ‘Als je zo blijft spelen, ga je ook punten verliezen’

13 januari Steven Berghuis was kritisch op Feyenoord na de zege op PEC Zwolle (1-0). ,,Als je zo blijft spelen, dan ga je ook gelijkspelen of verliezen”, zei hij. ,,Dat moeten we niet hebben.”