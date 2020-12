LIVE | Heerenveen maakt aansluitingstreffer in eigen huis tegen Heracles

Paul Bosvelt leert les in pittig coronajaar: sneller scoren op spelers­markt voor GA Eagles

19 december Het negativisme aan zijn adres raakt Paul Bosvelt. Maar zo slecht als de buitenwacht oordeelt over ‘zijn’ Go Ahead Eagles, achtste in de eerste divisie, is het dit seizoen nou ook weer niet. Het glas is halfvol bij de in Deventer woonachtige technisch manager, die GA Eagles op de drempel van de kerstvakantie in de KNVB-beker ziet winnen bij Cambuur en een pittig jaar morgen afsluit bij Roda JC.