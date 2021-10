LIVE | Heerenveen-trainer Jansen zet Henk Veerman ook tegen Vitesse op de bank

Excelsior - FC Eindhoven tijdelijk stilgelegd na spreekko­ren

Scheidsrechter Martijn Vos heeft vanavond in Rotterdam het Keuken Kampioen Divisie-duel Excelsior-FC Eindhoven tijdelijk stilgelegd vanwege spreekkoren en ongeregeldheden. Dat gebeurde een ruim kwartier voor tijd bij een stand van 3-3. Vos stuurde de spelers in het Van Donge & De Roo Stadion voor tien minuten naar binnen. Het duel is inmiddels hervat.

18:37