LIVE | Heerenveen zonder zieke Ejuke, Foor terug bij Vitesse

PSV wil zich herpakken na nieuwe zeperd, maar: ‘We zijn gewaar­schuwd’

17:26 PSV-trainer Mark van Bommel gaf daags na de zeperd tegen Sporting Lissabon aan dat zijn team met een vervelend gevoel is teruggekomen uit Portugal. ,,Het was een teleurstellende avond. We hebben het daar op bepalende momenten niet goed gedaan tegen een hele goede ploeg en het resultaat is er dan ook naar.”