LIVE | Hekkensluiter PEC jaagt op eigen veld tegen Sparta op eerste punten en goals

Hoe Feyenoord in moordend tempo het angstige gevoel de Kuip uit heeft gejaagd

Bij Feyenoord gaat het niet over het wisselbeleid, de frisheid van spelers en het drukke programma. In de Kuip willen ze na de 0-4 bij PSV het lekkere gevoel in eigen stadion vasthouden - te beginnen vanavond tegen Heerenveen.