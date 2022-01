LIVE | Hekkensluiter PEC Zwolle komt via Van den Belt op voorsprong tegen Willem II

Van Wonderen laat licht schijnen over herstart GA Eagles: ‘Aanvallen­de middenvel­der nog niet concreet, RKC belangrijk­ste nu’

Go Ahead Eagles staat aan de vooravond van de eredivisieherstart. In De Adelaarshorst komt zaterdag concurrent RKC op bezoek. Een cruciale ontmoeting voor de Deventer club, die weet dat er nadien een loodzware serie van zes wedstrijden wacht. Trainer Kees van Wonderen laat voorzichtig zijn licht schijnen over de tweede seizoenshelft.

12 januari