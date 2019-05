LIVE | Heracles en FC Utrecht tasten af in openingsfase

Play-offs• Heracles en FC Utrecht staan voor de tweede keer tegenover elkaar in de play-offs om Europees voetbal. In 2016 eindigde het eerste duel in Almelo in 1-1 en won Heracles de return in Utrecht met 0-2.

• FC Utrecht won beide duels met Heracles dit seizoen: 3-1 in Utrecht op 9 december en 1-5 in Almelo op 2 maart.

• Scheidsrechter vanavond is Siemen Mulder.