LIVE | Heracles met ‘bekerkeeper’ Brouwer, Vitesse gewoon met Pasveer

Arm Spakenburg: Ajax verloor nooit van amateurs en maakt gemiddeld meer dan vijf goals

13:30 Ajax speelt vanavond tegen amateurclub Spakenburg. In de geschiedenis van het bekertoernooi ging het voor de Amsterdammers in 26 wedstrijden nooit mis tegen amateurs. Vaak won Ajax met het grootste gemak, een paar keer was het zweten. Als Spakenburg met 5-1 verliest mag het trots de Johan Cruijff Arena verlaten. Dan doet de club het cijfermatig beter dan de andere amateurclubs.