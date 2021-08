LIVE | Heracles tegen NEC op zoek naar eerste zege van het seizoen

KNVB in Qatar voor positie gastarbei­ders: ‘Uitdaging is dat nieuwe wetten overal worden nagekomen’

25 augustus De KNVB is deze week in Qatar om een duurzame verandering van de positie van arbeidsmigranten in het land van de WK-organisator teweeg te brengen. ,,We willen zeker niet te vroeg juichen, maar er is vooruitgang geboekt”, zegt Gijs de Jong. De secretaris-generaal spreekt samen met andere voetbalbonden verschillende instanties en betrokkenen in Qatar.