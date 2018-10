LIVE | Heracles tegen Vitesse in beker, Stengs weer bij selectie AZ

PSV krijgt extra rust voor CL: eredivisie­du­el naar vrijdag

17:22 In de vijftiende speelronde van de eredivisie staan twee wedstrijden op vrijdag op het programma. Fortuna Sittard - AZ en PSV - Excelsior zijn de duels op 7 december. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt. De wedstrijd in Sittard is om 18.30 uur en PSV speelt om 20.45 uur tegen Excelsior.