LIVE | Het wordt een spannend slot in Nijmegen, NEC vindt de aansluiting bij GA Eagles

Go Ahead Eagles weet inmiddels aardig de weg in Nijmegen. Het duel van zondagmiddag in het Gofferstadion (aftrap 14.30 uur) is alweer de derde keer dit kalenderjaar dat de teams in dit stadion tegenover elkaar staan. Inzet deze keer is een (stevige) plaats in de middenmoot van de eredivisie.