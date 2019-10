LIVE | Heylen voorkomt vlak voor de doellijn grotere achterstand Emmen

VIDEO Jesper Drost in Stiften: ‘In het slechtste scenario kom ik dit seizoen niet meer in actie’

16:00 Zijn overstap naar FC Groningen in 2015 mondde uit in een grote teleurstelling. Heel even leek een terugkeer naar Zwolle in de maak, maar Heracles ging vorig jaar met de voormalige smaakmaker van PEC aan de haal. In Almelo kwam Jesper Drost dit seizoen nog niet in actie en het is nog maar de vraag of dat überhaupt nog gaat gebeuren. ,,Ik moet zorgen dat deze vervelende blessure straks ergens goed voor is geweest”, zegt de middenvelder in Stiften.