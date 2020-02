LIVE | Holmén opent score voor Willem II na spectaculaire omhaal Saddiki

Turks avondje in de Kuip smaakt naar meer

11:02 Oguzhan Özyakup debuteerde op spetterende wijze. En FC Emmen lijkt met Kerim Frei een speler te hebben binnengehaald die een sensatie kan worden in de eredivisie. In de Kuip ging het gisteren vooral over de Turkse spelers en dan zat Orkun Kökcü nog licht geblesseerd op de tribune.