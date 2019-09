LIVE | Idrissi opent bal in Den Haag met afstandsschot

OP RAPPORT GA Eagles haalt met mouwen omhoog punt uit Bloedkuul

14:07 Geen controle over de wedstrijd, besluiteloos, verdwaald in eigen ambities. Go Ahead Eagles rammelde op veel fronten, is defensief wankel en maakte vrijdagavond tegen NEC een weinig samenhangende indruk. Toch sleepte de Deventer ploeg met het 3-3 gelijkspel op het tandvlees een even kostbaar als cruciaal punt weg uit de Nijmeegse Bloedkuil.