LIVE | IJzersterk De Graafschap verdedigt kleine voorsprong

Go Ahead glibbert op Krommedijk, maar ziet ook zonzijde

13:23 Een aardig invallende Vince Gino Dekker, Paco van Moorsel die diep in de tweede helft als spits en vervanger van Thomas Verheydt rust brengt in het Deventer spel en een na maanden van droogte eindelijk weer scorende Jaroslav Navrátil. FC Dordrecht-uit was weliswaar geen streling voor het oog, de 1-3 zege had voor Go Ahead Eagles nog best wat zonnige zijdes.