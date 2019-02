LIVE | Invaller Dolberg moet blamage Ajax voorkomen

VIDEO Younes Namli bokst zich een weg naar de top

14:00 In drie duels in 2019 was Younes Namli (24) al twee keer zo vaak bij doelpunten van PEC Zwolle betrokken als in de zeventien wedstrijden ervoor. Hoe kan dat? Analyse van een herboren schaduwspits, die vanavond zijn voormalige club Heerenveen (18.30 uur) treft.