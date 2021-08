LIVE | Irritaties lopen op bij Ajax dat in stevig duel met FC Twente nog niet tot kansen komt

VIDEO Captain Kuipers voorziet zware opdracht, maar wil het met GA Eagles in De Kuip beter doen dan in 2017

20 augustus Bas Kuipers zag donderdagavond een wervelend Feyenoord over het beeldscherm razen in zijn Deventer onderkomen. De Zweden van IF Elfsborg bogen diep het hoofd (5-0) en nu prijkt Go Ahead Eagles op het menu van de Rotterdammers.