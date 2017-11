LIVE: Janssen kopt beslissing tegen de touwen

Slowaakse scheidsrechter voor Feyenoord in Manchester

15:10 Feyenoord krijgt dinsdag in de vijfde groepswedstrijd in de Champions League, tegen Manchester City, te maken met een Slowaakse scheidsrechter. De Europese voetbalbond UEFA heeft Ivan Kruzliak aangesteld voor het duel in het Etihad-stadion van de Engelse club.