LIVE | Joey Veerman in de basis tegen oude club Heerenveen, Mauro Júnior opnieuw op rechtsback

Tijden veranderen, maar de voetbalkra­ker FC Twente-GA Eagles is nog steeds de clash van het oosten

De slag om Overijssel, kraker van formaat in de jaren zeventig en tachtig. Go Ahead Eagles en FC Twente staan elkaar decennialang naar het leven in de oostelijke stammenstrijd van de eredivisie. Maar de tijden zijn veranderd.

19 februari