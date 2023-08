LIVE Johan Cruijff Schaal | Aftellen naar aftrap, bekijk hier de vermoedelijke opstellingen

Panenka Hugo Borst pleit voor geen uitfans bij wedstrij­den, merendeel AD-lezers is het met hem eens

Hugo Borst is de ongeregeldheden in de voetbalstadions helemaal zat. Na de vele rellen van afgelopen seizoen ging het vorige week tijdens het Europese duel tussen FC Twente en Hammarby helemaal mis. Borst pleit daarom in het AD-voetbalprogramma Panenka voor het weigeren van uitfans bij wedstrijden.