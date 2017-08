LIVE: Jong PSV - De Graafschap

LiveJong PSV opent het nieuwe sezoen in de Jupiler League tegen De Graafschap met Gudmundsson en Lammers, die voor even terugkeren in de voorhoede van Jong PSV.

Vermoedelijke opstelling Jong PSV: Van Osch; Van Vlerken, De Wijs, Obispo, Carolina; Rommens, Rigo, Duarte; Mauro, Lammers, Gudmundsson.



Geblesseerd: Rosario, Lundqvist



Laatste onderlinge duel: 31 maart 2017, De Graafschap - Jong PSV: 2-1



Bijzonderheden: Bij Jong PSV debuteert coach Dennis Haar als hoofdtrainer in het betaald voetbal. De Braziliaan Mauro Junior (18) kan zijn officiële debuut in een wedstrijd op de Nederlandse velden maken. Daarnaast is Armando Obispo voor het eerst captain van Jong PSV in een officieel duel.