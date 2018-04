LIVE: Jørgensen keert terug bij Feyenoord, Twente met Assaidi

Feyenoord treedt in de uitwedstrijd tegen FC Twente met Nicolai Jørgensen in de punt van de aanval aan. De Deense spits is hersteld van een lichte heupblessure, die hem vorig weekeinde in het thuisduel met Excelsior (5-0) aan de kant hield. Robin van Persie begint op de bank. Hij ontbrak in de Rotterdamse derby wegens een kuitblessure. Dylan Vente, die tegen Excelsior de aanval van Feyenoord leidde, is in Enschede eveneens reserve.



FC Twente kan weer beschikken over Oussama Assaidi. De buitenspeler miste het voorgaande duel met VVV-Venlo (0-0) vanwege knieklachten. FC Twente verloor de laatste zes competitiewedstrijden tegen Feyenoord. De Tukkers moeten winnen van de Rotterdamse ploeg om in de strijd tegen rechtstreekse degradatie aansluiting te houden met de concurrenten Sparta en Roda JC. Beide clubs wonnen zaterdagavond. Sparta versloeg VVV-Venlo (3-2) en heeft als nummer zeventien nu vier punten meer dan FC Twente. Roda JC, dat PEC Zwolle de baas was (3-2), heeft als nummer zestien een voorsprong van zes punten op de hekkensluiter uit Enschede.