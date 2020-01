LIVE | Kan Ajax verder uitlopen of bijt Sparta terug?

Faber vindt verval bij PSV te groot: ‘Wel je afspraken nakomen’

15:26 Ernest Faber vond het verschil tussen de eerste en tweede helft van PSV in de uitwedstrijd tegen VVV (1-1) te groot. De trainer was goed te spreken over de start van zijn elftal, maar schrok van het verval, vooral na de 1-0 van VVV halverwege de tweede helft.