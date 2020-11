LIVE | Kan Sparta op het Kasteel eerste zege boeken tegen Heerenveen?

AZ pakt koppositie in Europa League na klinkende zege op Rijeka

29 oktober De Europa League lijkt AZ meer te liggen dan de eredivisie. Want wat in de eredivisie steeds niet lukt, lukt in de Europa League. Vanavond werd met liefst 4-1 van HNK Rijeka uit Kroatië gewonnen. In de Europa Leage heeft AZ alle twee de wedstrijden nu gewonnen.