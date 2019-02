LIVE | Kan VVV stunten bij AZ in supervorm?

OP RAPPORT Emotioneel GA Eagles kookt over, maar heeft ook genoeg houvast

15:08 Het pannetje kookte vrijdagavond kort voor tienen even flink over bij Go Ahead Eagles. Maar toen het vuur eenmaal gedoofd was, de woede gekoeld en de realiteitszin opborrelde, was er ook de wetenschap dat er uit het tumultueuze en knotsgekke 4-4 gelijkspel tegen NEC voldoende positieve lessen getrokken kunnen worden.