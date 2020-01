LIVE | Kerk schiet FC Utrecht naar ‘driepunter’ tegen krachteloos ADO

Na Patrick en Justin maakt Ruben Kluivert opwachting in betaald voetbal

19:37 Op 16 november 1994 maakte zijn vader Patrick Kluivert zijn debuut in de eredivisie. Ruim 25 jaar later maakt zoon Ruben zijn opwachting in het betaald voetbal. Niet bij Ajax, zoals zijn vader en broer Justin, maar bij Jong FC Utrecht.