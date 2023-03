LIVE Keuken Kampioen Divisie | ADO verder in de problemen tegen Heracles

Van promoveren met GA Eagles naar genieten in de eerste klasse: ‘Derde helft? Chocomel’

Ooit, in 2013 om precies te zijn, had Xander Houtkoop (33) een groot aandeel in de promotie van Go Ahead Eagles. Deze dagen staat de aanvaller niet meer in grote stadions, maar geniet hij bij het Friese Jubbega van een totaal ander leven. ,,De derde helft? Dan pak ik lekker mijn chocomel.”