LIVE Keuken Kampioen Divisie | Degradanten Emmen en Cambuur openen tegen elkaar

Sterk FC Twente wint eerste duel van Riga FC maar verzuimt genadeklap uit te delen

Kans na kans werd er gecreëerd door FC Twente in de Grolsch Veste, die geen kind had aan Riga FC. Met fraai combinatiespel werden de aanvallers van de Enschedeërs keer op keer in stelling gebracht maar de scherpte voor het doel ontbrak, waardoor FC Twente met ‘slechts’ 2-0 won in de eerste wedstrijd van de derde voorronde van de Conference League. Volgende week wacht voor de ploeg van trainer Joseph Oosting de return in Letland.