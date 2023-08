LIVE Keuken Kampioen Divisie | Duels Cambuur en Groningen kort stilgelegd na beker bier op veld

Dit zijn de keuzes van trainer Johnny Jansen bij PEC Zwolle: ‘Het is aan hem om zich erin te knokken’

PEC Zwolle keert zaterdagavond terug in de eredivisie tegen Sparta. Dat kan Johnny Jansen doen met een vrijwel fitte selectie. De trainer heeft zijn keuzes gemaakt voor de eerste basisopstelling. Dit is hoe hij wil gaan spelen en waarom. ,,Hij staat in de top vijf van onze sprinttesten.”