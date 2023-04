LIVE Keuken Kampioen Divisie | PEC Zwolle kan promotie naar eredivisie afdwingen tegen concurrent Almere City

Mats Wieffer staat op scherp bij Feyenoord, Arne Slot benieuwd ‘met welke spelers AS Roma komt’

Feyenoord wacht morgen een heet avondje in Stadio Olimpico, waar de ploeg van trainer Arne Slot tegen AS Roma een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd verdedigt. Mats Wieffer, vorige week de matchwinner in de Kuip, zal op zijn tellen moeten passen. Hij staat op scherp en mist bij een gele kaart een eventuele halve finale van de Europa League.