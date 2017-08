LIVE: Keuze Fosu-Mensah 'gevoelskwestie, maar kleine gok' voor Advocaat

Bondscoach Dick Advocaat tegenover de NOS over de keuze voor Timothy Fosu-Mensah: ,,We waren uitgegaan van Kenny Tete (nu geblesseerd, red.) als rechtsback. We hebben daar snelheid en kracht nodig, en dat heeft Fosu-Mensah meer dan Joël Veltman. Het is een gevoelskwestie. Ook heb ik overlegd met Daley Blind, die kent hem van Manchester United. Maar zoiets is altijd een beetje een kleine gok.''