LIVE KKD | Allen koploper Heracles zorgt voor spektakel, ADO van Advocaat laat nog niets zien

Wedstrijd PEC Zwolle bij Roda JC op losse schroeven door problemen met veldverwar­ming

Het is onzeker of het duel tussen Roda JC en PEC Zwolle vrijdagavond (20.00 uur) door kan gaan. De Limburgers hebben op dit moment geen veldverwarming in hun stadion, waardoor het veld bevroren is.

14 december