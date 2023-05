LIVE KKD | Heracles virtueel kampioen, PEC Zwolle komt achter in Helmond, Siem de Jong op dreef in laatste duel

LIVE | PEC Zwolle hoeft voorlopig niet aan doelsaldo te denken, want het staat op achter­stand in Helmond

Lukt het PEC Zwolle vanavond om alsnog kampioen te worden? De ploeg van Dick Schreuder moet zelf in ieder geval winnen van Helmond Sport (20.00 uur). Dan is hopen op puntverlies van Heracles Almelo, tenzij PEC zelf een monsterscore boekt. Of dat lukt, lees je in ons liveblog.