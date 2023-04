LIVE KKD | PEC Zwolle op achterstand in Eindhoven, Almere City doet goede zaken

Schandali­ge taferelen in de Kuip: Davy Klaassen loopt hoofdwond op door projectiel vanaf tribune

De halve finale in de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax is vanavond overschaduwd door een ernstig incident. Ajacied Davy Klaassen werd in de tweede helft geraakt door een voorwerp vanaf de tribune en liep daarbij een hoofdwond op. Scheidsrechter Allard Lindhout legde de wedstrijd een half uur stil. Ajax won uiteindelijk met 1-2.