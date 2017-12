Neres en Kluivert houden Ajax op vijf punten van PSV

Door Daniël Dwarswaard



Ten Hag zal het elftal tijdens het trainingskamp van Ajax in Portugal in een dusdanige modus moeten brengen dat de druk op PSV na de winter maximaal kan worden opgevoerd. Ten Hag, die snel officieel zal worden benoemd tot trainer van Ajax, zal tevreden hebben gezien dat Ajax de laatste wedstrijd voor de winterstop won.



De eerste wedstrijd na het ontslag van Marcel Keizer leek voor Ajax aanvankelijk op een gigantische deceptie uit te lopen toen Fran Sol vlak na rust 0-1 maakte. De Amsterdammers, die nog redelijk aan de wedstrijd begonnen, waren al voor dat doelpunt de kluts kwijt. Door het gedwongen vertrek van Keizer hing er een aparte sfeer in het stadion. Op de tribunes voelde je een bepaalde berusting die het dramatische seizoen van Ajax symboliseert.



Maar een werkelijk fantastisch doelpunt van Justin Kluivert wekte het stadion weer tot leven. De linksbuiten krulde twintig minuten na rust de bal in de kruising. Ajax werd door de individuele klasse van Kluivert terug in de wedstrijd gebracht. Dat was voor de Braziliaan David Neres ook het sein om zich te laten gelden. Zijn fijne actie leverde Ajax de voorsprong op. Neres dolde zijn tegenstander, Dolberg koos perfect positie en tikte binnen.



Interim-trainer Michael Reiziger en zijn assistent Winston Bogarde hadden na het vertrek van Keizer allerminst ingegrepen. In vergelijking met de bekernederlaag tegen FC Twente was Ajax op één positie gewijzigd. Reiziger koos voor Klaas-Jan Huntelaar als spits in plaats van Dolberg omwille van zijn ervaring na een roerige week. Vlak voor rust moest Dolberg alsnog de aan zijn knie geblesseerde Huntelaar vervangen. Tot opluchting van alles en iedereen bij Ajax scoorde hij dus.



Dat deed ook Neres zelf nog. De qua doelpunten en assists meest waardevolle speler van de eredivisie maakte die status in de slotfase nog maar eens waar door (wel in buitenspelpositie) te scoren.