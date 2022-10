LIVE KNVB Beker | Kunnen amateurs weer stunten? VVV-Venlo in de problemen, ook Sparta heeft het lastig

met livestream LIVE Europa League | PSV in slotfase op achter­stand in Londen, Luuk de Jong maakt rentree

Arsenal en PSV strijden in het Emirates Stadium om de koppositie in groep A van de Europa League. Het duel, dat eerder in verband met het overlijden van Koningin Elizabeth werd uitgesteld. We houden je via dit liveblog op de hoogte van alle ontwikkelingen in Londen.

20:35