LIVE KNVB Beker| SC Heerenveen in de problemen tegen amateurs van HSV Hoek

Gewoon duel, maar ook weer niet: GA Eagles bekert na overlijden vader Bas Kuipers tegen Helmond Sport

Bekerronde 1. Adelaarshorst. Helmond Sport. Een wedstrijd als alle anderen. Maar ook weer niet. Want Go Ahead Eagles-aanvoerder Bas Kuipers verloor zijn vader en dat immense verdriet raakt de hele Deventer club. ,,Het besef dat een familielid is overleden op een leeftijd dat het helemaal nog niet moet.”

19:00