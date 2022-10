LIVE KNVB Beker | Tijd dringt voor RKC in Groesbeek, FC Emmen komt langs ADO’20

Reportage De twee kerkelijk­ste voetbal­clubs treffen elkaar in beker: ‘Vloeken is ten strengste verboden’

In de eerste ronde van de KNVB-beker staat vanavond het duel tussen de twee kerkelijkste clubs van Nederland op het programma. Urk ontvangt Staphorst. Op bezoek bij Dick Hellinga, voetbalvoorzitter en dominee in het vissersdorp. ,,Vloeken op het veld is ten strengste verboden.”

18 oktober