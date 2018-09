LIVE: Koeman kiest voor captain Sneijder, Tete en Vormer

Wesley Sneijder neemt vanavond in de oefeninterland tegen Peru afscheid van het Nederlands elftal en van de fans. De recordinternational draagt in Amsterdam voor de 134ste en laatste keer het shirt van de nationale ploeg.



Voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman dient de ontmoeting met Peru ook als voorbereiding op de start van de Nations League, zondag tegen wereldkampioen Frankrijk.



Koeman vloog begin dit jaar naar Qatar om Sneijder, toen net verhuisd naar Al-Gharafa, te vertellen dat voor hem in het 'nieuwe' Oranje geen plaats meer is. De Utrechter wilde zelf echter dolgraag afscheid nemen op het veld en krijgt daarom van de KNVB, gezien zijn status als recordinternational, een afscheidswedstrijd. Tal van prominenten zitten op uitnodiging van Sneijder op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA. Zelfs FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt naar Amsterdam om bij het afscheid van Sneijder te zijn.



Koeman kiest naast Sneijder grotendeels voor de ploeg die het zondag in Saint-Denis gaat opnemen tegen Frankrijk. De wedstrijd tegen Peru begint om 20.45 uur.