LIVE: Leeuwin kopt Utrecht naast Vitesse

Met ieder 7 goals en 4 assists zijn Zakaria Labyad en Sander van de Streek dit kalenderjaar direct betrokken bij 11 doelpunten van FC Utrecht, meer dan elke andere speler. Yassin Ayoub volgt met 3 goals en 3 assists in alle competities. Labyad kwam in de seizoenen 2013/2014 en 2014/2015 uit voor Vitesse en was namens de Arnhemmers goed voor 11 goals in 45 eredivisie-duels. In 2015 plaatste Labyad zich met Vitesse via de play-offs voor de (voorronde) Europa League.