LIVE | Leeuwinnen op EK in groep met Spelen-finalist Zweden, Zwitserland en Rusland

Zweden staat tweede op de wereldranglijst. Dat zijn twee plekken hoger dan Nederland. De Scandinavische ploeg behaalde afgelopen zomer olympisch zilver in Japan. Zwitserland, dat zich via de play-offs voor het EK plaatste, staat op plek 20. Rusland vinden we terug op de 24ste positie.

Oranje is ingedeeld in poule C. De wedstrijden in deze groep worden in het voorgestelde schema in Sheffield (capaciteit: 30.000 toeschouwers) en Wigan (8000 toeschouwers) gespeeld, op 9 juli, 13 juli en 17 juli.