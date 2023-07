LIVE | Leeuwinnen overklassen België in feestelijk uitzwaaiduel, ook Snoeijs op het scorebord

Luka Modric aange­klaagd wegens afleggen valse verklaring in corruptie­zaak

Luka Modric is door het Kroatische Openbaar Ministerie opnieuw aangeklaagd wegens het afleggen van valse verklaringen. De speler van Real Madrid en Kroatië zou dat hebben gedaan in een onderzoek naar mogelijke corruptie in het voetbal.